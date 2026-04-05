La Juventus si prepara a blindare il suo futuro con due rinnovi importanti. Luciano Spalletti è vicino a firmare un nuovo contratto, mentre anche Vlahovic sta per rinnovare il suo accordo con il club. I negoziati sono in fase avanzata e si attendono presto le comunicazioni ufficiali. La volontà della società è di consolidare la rosa con contratti a lungo termine, rafforzando così la stabilità della squadra.

Il matrimonio tra Luciano Spalletti e la Juventus è solo questione di tempo e burocrazia. Nonostante l’annuncio fosse atteso durante la sosta, la firma sul contratto biennale da circa 6 milioni di euro (bonus inclusi) è slittata a causa dell’agenda fitta del Managing Director Damien Comolli, impegnato a Parigi, e della ripresa immediata degli allenamenti in vista della sfida di Pasquetta contro il Genoa. Secondo il Corriere dello Sport, la finestra ideale per il “nero su bianco” potrebbe aprirsi tra le sfide con Atalanta e Bologna, permettendo alla dirigenza di sancire l’accordo con maggiore serenità e qualche certezza in più sulla classifica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Spalletti-Vlahovic: doppio rinnovo in arrivo per blindare il futuro

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