La Juventus non arretra per il rinnovo di Vlahovic | proposta immutata anche senza la Champions League
La Juventus ha confermato di non modificare la proposta di rinnovo per Vlahovic, nonostante l'assenza di qualificazione alla Champions League. Il contratto del centravanti serbo, nato nel 2000, scade il 30 giugno. La società mantiene invariata la propria offerta, senza apportare variazioni rispetto alle trattative in corso. Vlahovic è un elemento chiave nel reparto offensivo e il club intende proseguire con la trattativa anche senza la partecipazione alla massima competizione europea.
La Juventus ha deciso di non modificare la propria strategia per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, il cui attuale vincolo con il club bianconero scadrà il prossimo 30 giugno. Come rivelato in un’indiscrezione giornalistica pubblicata dal portale specializzato Calciomercato.it, la dirigenza di Torino ha scelto di mantenere inalterata la propria proposta economica originaria, nonostante il pesante impatto finanziario derivante dalla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La società piemontese considera l’attaccante un pilastro imprescindibile per l’immediata ricostruzione sportiva e intende stringere i tempi per evitare di perdere il proprio punto di riferimento offensivo a parametro zero al termine del mese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club
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