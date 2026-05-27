La Juventus non arretra per il rinnovo di Vlahovic | proposta immutata anche senza la Champions League

Notizia in breve

La Juventus ha confermato di non modificare la proposta di rinnovo per Vlahovic, nonostante l'assenza di qualificazione alla Champions League. Il contratto del centravanti serbo, nato nel 2000, scade il 30 giugno. La società mantiene invariata la propria offerta, senza apportare variazioni rispetto alle trattative in corso. Vlahovic è un elemento chiave nel reparto offensivo e il club intende proseguire con la trattativa anche senza la partecipazione alla massima competizione europea.