Dusan Vlahovic è tornato a essere protagonista nel reparto offensivo della Juventus dopo quattro mesi di stop per infortunio, segnando due gol decisivi contro Verona e Lecce. La squadra sta affrontando le trattative per il rinnovo del contratto dell’attaccante, mentre la pista che porta al Bayern Monaco sembra essere diventata meno concreta. La questione del rinnovo resta al centro delle discussioni tra il giocatore e il club.

Dusan Vlahovic è tornato al centro dei dibattiti della Juventus. L’attaccante serbo è rientrato da un infortunio lungo quattro mesi, riprendendo di prepotenza il posto da titolare con due reti importanti messe a segno contro Verona e Lecce. Ad oggi, però, il futuro dell’ex Fiorentina rimane un rebus, con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Vlahovic-Juve, quando il nuovo incontro?. L’entourage dell’attaccante dovrebbe incontrarsi nei prossimi giorni con i piani altri della dirigenza bianconera per parlare di un possibile rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il padre-agente di Vlahovic e il duo...🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Vlahovic-Juventus, distanza per il rinnovo: raffreddata anche la pista Bayern Monaco

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La partita di oggi ha dimostrato quanto sia importante Vlahovic per noi. Ha cambiato la partita quando è entrato e ci ha salvato un punto con una punizione brillante. Spero che resti, dato che quest'estate non ci sono attaccanti migliori sul mercato! reddit

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