La Juventus mette in dubbio la conferma di Cambiaso | l’Inter e il Como pianificano l’assalto all’esterno
La Juventus ha deciso di mettere in discussione la conferma di Andrea Cambiaso per la prossima stagione. Il club considera il giocatore sacrificabile e non lo inserisce tra gli elementi inamovibili. Nel frattempo, l’Inter e il Como stanno pianificando un’offerta per l’esterno. Questa scelta della società apre la strada a possibili trattative con altri club, che potrebbero portare a un trasferimento del calciatore durante la sessione estiva di mercato.
La Juventus ha inserito l’esterno Andrea Cambiaso nella lista dei calciatori sacrificabili in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, decidendo di non considerare il giocatore un elemento inamovibile dell’organico per la prossima stagione sportiva. Come rivelato in un approfondimento giornalistico pubblicato dal quotidiano Tuttosport, la dirigenza bianconera sta valutando con estrema attenzione il futuro del laterale nato nel 2000, la cui permanenza a Torino è diventata improvvisamente incerta a causa di un rendimento altalenante sotto il profilo della continuità prestazionale. Le caratteristiche tecniche del ragazzo, unite a... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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