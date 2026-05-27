La Juventus mette in dubbio la conferma di Cambiaso | l’Inter e il Como pianificano l’assalto all’esterno

Notizia in breve

La Juventus ha deciso di mettere in discussione la conferma di Andrea Cambiaso per la prossima stagione. Il club considera il giocatore sacrificabile e non lo inserisce tra gli elementi inamovibili. Nel frattempo, l’Inter e il Como stanno pianificando un’offerta per l’esterno. Questa scelta della società apre la strada a possibili trattative con altri club, che potrebbero portare a un trasferimento del calciatore durante la sessione estiva di mercato.