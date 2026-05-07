Juventus l’Inter mette nel mirino Cambiaso

Da ilprimatonazionale.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato italiano si sono intensificate le voci di un interesse dell’Inter per il difensore, con possibilità di un accordo in vista. Contemporaneamente, si sono diffuse indiscrezioni riguardo a un possibile intrigo tra l’Inter e la Juventus, che avrebbe coinvolto il calciatore. La situazione ha attirato l’attenzione di osservatori e tifosi, mentre le trattative ufficiali non sono state ancora rese pubbliche.

Retroscena Cambiaso: il tentativo dell’Inter e l’intrigo con la Juventus. Il calciomercato non smette mai di regalare retroscena piccanti, specialmente quando coinvolge le due grandi rivali del calcio italiano. Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Di Natale, l’ Inter avrebbe messo nel mirino 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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