Juventus l’Inter mette nel mirino Cambiaso

Sul calciomercato italiano si sono intensificate le voci di un interesse dell’Inter per il difensore, con possibilità di un accordo in vista. Contemporaneamente, si sono diffuse indiscrezioni riguardo a un possibile intrigo tra l’Inter e la Juventus, che avrebbe coinvolto il calciatore. La situazione ha attirato l’attenzione di osservatori e tifosi, mentre le trattative ufficiali non sono state ancora rese pubbliche.

Retroscena Cambiaso: il tentativo dell’Inter e l’intrigo con la Juventus. Il calciomercato non smette mai di regalare retroscena piccanti, specialmente quando coinvolge le due grandi rivali del calcio italiano. Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Di Natale, l’ Inter avrebbe messo nel mirino 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’Inter mette nel mirino Cambiaso Inter 3 -2 Juventus | HIGHLIGHTS Serie A Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Mundo Deportivo “Cambiaso è nel mirino del Barcellona” Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estateCalciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'Inter è campione d'Italia: la cavalcata dei nerazzurri fino al 21° scudetto. FOTO; Callegari non mette 'like' ai commenti su Milan-Juventus: Troppe critiche ad Allegri, c'entra poco; Inter-Juve, ecco La Penna: numeri e statistiche dell’arbitro del derby d’Italia; Scudetto Inter, i 10 momenti chiave del successo dei nerazzurri: dal goal di Zielinski e con la Juventus alla grinta di Lautaro. Calhanoglu scaccia i fantasmi con la Roma. Juventus, è guerra a distanza all’Inter su Muharemovic: perché i bianconeri rivogliono il difensore del SassuoloMuharemovic è l'obiettivo numero uno dell'Inter, al di là di quello che sarà il futuro di Bastoni: si fa avanti anche la Juve, club in cui è cresciuto. sport.virgilio.it La Juve si mette in mezzo tra Muharemovic e l’Inter, ma non per portarlo a TorinoL’accordo, almeno a livello verbale, ci sarebbe già da mesi. Da febbraio l’Inter avrebbe in mano il sì del giocatore, una di quelle intese che nel mercato ... juventusnews24.com Juventus News 24. . - facebook.com facebook L' #AtleticoMadrid sembra essere pronto a proporre uno scambio alla #Juventus Secondo Tuttosport, i Colchoneros sono pronti a mettere #Cardoso sul tavolo per #NicoGonzalez x.com