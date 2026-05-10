Juventus il Como mette Cambiaso nel mirino

Il Como, squadra allenata da Fabregas, ha manifestato l'interesse per il terzino della Juventus Andrea Cambiaso. La società lombarda sta valutando un possibile trasferimento per rinforzare le fasce laterali della propria rosa. Attualmente, Cambiaso fa parte del club torinese e non ci sono ancora accordi ufficiali tra le due parti. La trattativa si trova in fase preliminare e potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

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