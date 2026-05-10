Juventus il Como mette Cambiaso nel mirino
Il Como, squadra allenata da Fabregas, ha manifestato l'interesse per il terzino della Juventus Andrea Cambiaso. La società lombarda sta valutando un possibile trasferimento per rinforzare le fasce laterali della propria rosa. Attualmente, Cambiaso fa parte del club torinese e non ci sono ancora accordi ufficiali tra le due parti. La trattativa si trova in fase preliminare e potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.
Il Como di Fabregas ha un nuovo obbiettivo di mercato per le fasce ed è il terzino bianconero Andrea Cambiaso. Como, missione UEFA: il sogno proibito si chiama Andrea Cambiaso. Il Como di Cesc Fàbregas sta vivendo una stagione da favola, ma il possibile approdo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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