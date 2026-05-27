La Juventus sta cercando di rafforzare il reparto portieri e ha messo nel mirino il brasiliano Alisson, con l’obiettivo di portarlo in rosa. Nel frattempo, il club sta esercitando pressione su Vlahovic, cercando di risolvere la situazione legata all’attaccante. Niccolò Ceccarini, giornalista di TuttoMercatoWeb, ha fornito aggiornamenti sul mercato bianconero durante una trasmissione, senza specificare tempistiche o dettagli contrattuali.

Il direttore di TuttoMercatoWeb Niccolò Ceccarini, intervenuto nel corso della trasmissione “Cose di Calcio” sulle frequenze di Radio Bianconera, ha fatto ufficialmente il punto sulle grandi manovre di calciomercato della Juventus, svelando retroscena cruciali sul futuro di Dusan Vlahovic e sugli obiettivi in entrata del club torinese. La dirigenza piemontese si trova in una fase calda della programmazione sportiva, divisa tra la necessità di ricevere risposte definitive da parte dei propri big e la volontà di chiudere accordi di spessore internazionale per rinforzare la rosa. Secondo quanto illustrato dal giornalista, la società ha già delineato le proprie strategie economiche e tecniche, lasciando ora la decisione finale nelle mani dei diretti interessati, con una forte attenzione rivolta sia al reparto offensivo che alla porta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus mette alle strette Vlahovic e stringe per Alisson: le verità di Ceccarini sul mercato bianconero

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Dusan Vlahovic Is a Killer Striker | Barcelona Transfer Target

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