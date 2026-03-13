Pellegrino Juventus la concorrenza già è agguerrita | tutta la verità sul centravanti del Parma e le strategie del club bianconero

Da juventusnews24.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando l'acquisto di un centravanti proveniente dal Parma, mentre la concorrenza internazionale si fa sempre più forte. La dirigenza bianconera sta analizzando le strategie per rinforzare il reparto offensivo, ma deve fare i conti con un forte pressing proveniente da club inglesi. Nessuna decisione è stata ancora ufficializzata, ma le trattative sono in corso.

Pellegrino Juventus, la dirigenza studia le mosse per il reparto offensivo valutando il giocatore ma deve fronteggiare il forte pressing inglese. Il mercato attorno a Mateo Pellegrino registra  moltissimi movimenti  in vista della finestra estiva. Il nome circola in orbita  Juventus, ma le indiscrezioni di Fabrizio Romano delineano  uno scenario  chiaro. Al momento,  la dirigenza bianconera compie  diverse valutazioni  approfondite, cercando profili  con  una grandissima esperienza  internazionale. Prima di tentare  un assalto, il club  bianconero  dovrà risolvere in via definitiva la questione legata al  contratto  di Dusan Vlahovic. Inoltre, la qualificazione in Champions determinerà  il budget. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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