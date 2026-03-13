Pellegrino Juventus la concorrenza già è agguerrita | tutta la verità sul centravanti del Parma e le strategie del club bianconero

La Juventus sta valutando l'acquisto di un centravanti proveniente dal Parma, mentre la concorrenza internazionale si fa sempre più forte. La dirigenza bianconera sta analizzando le strategie per rinforzare il reparto offensivo, ma deve fare i conti con un forte pressing proveniente da club inglesi. Nessuna decisione è stata ancora ufficializzata, ma le trattative sono in corso.

Pellegrino Juventus, la dirigenza studia le mosse per il reparto offensivo valutando il giocatore ma deve fronteggiare il forte pressing inglese. Il mercato attorno a Mateo Pellegrino registra moltissimi movimenti in vista della finestra estiva. Il nome circola in orbita Juventus, ma le indiscrezioni di Fabrizio Romano delineano uno scenario chiaro. Al momento, la dirigenza bianconera compie diverse valutazioni approfondite, cercando profili con una grandissima esperienza internazionale. Prima di tentare un assalto, il club bianconero dovrà risolvere in via definitiva la questione legata al contratto di Dusan Vlahovic. Inoltre, la qualificazione in Champions determinerà il budget. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pellegrino Juventus, la concorrenza già è agguerrita: tutta la verità sul centravanti del Parma e le strategie del club bianconero Articoli correlati Leggi anche: Lucca Juventus, c’è già la fila per il centravanti del Napoli: bianconeri costretti a fronteggiare la concorrenza di quei due club esteri. Le novità Bernardo Silva Juventus, è sfida a quattro per il centrocampista: la possibile mossa del club bianconero per strapparlo alla concorrenzadi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juventus, il centrocampista resta nel mirino dei bianconeri. Juventus Next Gen - Ascoli 1-0 | Gli Highlights | 22ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Una raccolta di contenuti su Pellegrino Juventus Temi più discussi: La Juventus prepara l'assalto a Pellegrino: il Parma fissa il prezzo del centravanti; Juventus sul gioiello U17 del Parma. Ma c'è la concorrenza dei club tedeschi; Juventus e Milan duellano per Alajbegovic: chi è il nuovo Wirtz che sfida Yildiz; Dalla nuova idea Pellegrini al sogno Ederson, Spalletti chiaro con la Juventus: vuole 6 nuovi elementi. Juventus, la verità su PellegrinoCosa filtra sulla pista che porta all'attaccante del Parma di Carlos Cuesta. msn.com Juventus, Spalletti vuole 6 giocatori: tra questi Pellegrini e GoretzkaL’obiettivo della società è quello di costruire una rosa sempre più competitiva, capace di affrontare al meglio tutte le competizioni e di alzare ulteriormente il livello tecnico del gruppo. it.blastingnews.com Pellegrino-Juventus ad ora non è una pista In questo momento ci risulta che la Juventus stia facendo delle valutazioni approfondite su altri profili, su profili anche di un'esperienza a livello Juventus. La Juve non ha ancora avviato nulla di veramente concre - facebook.com facebook La #Juventus a caccia di un centravanti: sul taccuino della dirigenza bianconera resta anche Mateo #Pellegrino, che piace inoltre al #Milan. Il #Parma lo ha bloccato a gennaio e lo valuta oltre 20 milioni @GiokerMusso x.com