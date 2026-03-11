Alisson, portiere brasiliano, potrebbe lasciare il Liverpool durante la prossima estate. Le ultime indiscrezioni di mercato indicano che la Juventus potrebbe essere interessata al suo trasferimento, mentre la dirigenza del club inglese non ha ancora preso decisioni definitive. La situazione resta aperta e sono ancora da definire i possibili sviluppi futuri.

Alisson Juventus, le ultime indiscrezioni di mercato svelano i piani del forte estremo difensore brasiliano e le reali intenzioni della dirigenza. Il mercato si accende sempre di più attorno ai grandissimi nomi per difendere la porta. Secondo le recenti indiscrezioni rivelate da Fabrizio Romano, circolano insistenti voci che accostano Alisson Becker a un clamoroso e possibile ritorno in Serie A. Il club bianconero e l’Inter sono alla disperata ricerca di un nuovo estremo difensore in vista della imminente e prossima sessione estiva. La dirigenza bianconera valuta con estrema attenzione svariate opzioni per blindare la propria retroguardia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juventus, il portiere può davvero lasciare Liverpool in estate? Tutta la verità e i possibili scenari

Articoli correlati

Perin Juve, il portiere verso l’addio ai bianconeri a fine stagione? Cosa filtra e i possibili scenari in vista dell’estatedi Redazione JuventusNews24Perin Juve, l’estremo difensore bianconero valuta concretamente l’addio a fine stagione dopo il mancato trasferimento al...

Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affaredi Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, il nigeriano non ha mai chiuso la porta ad un trasferimento in bianconero.

Aggiornamenti e notizie su Alisson Juventus

Temi più discussi: Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea...; Sfida tra Inter e Juve per Alisson? Romano fa chiarezza sul futuro del portiere del Liverpool; Inter, c'è Alisson per il dopo Sommer: anche la Juventus in corsa; Sfida tra Juve e Inter per Alisson? Il brasiliano accostato alle big di Serie A.

Alisson Juve, infortunio per l’obiettivo di mercato: il portiere del Liverpool è costretto a fermarsi. Le sue condizioniAlisson Juve: il portiere si ferma per un fastidio fisico saltando la gara col Galatasaray, mentre i bianconeri valutano il suo profilo per l’estate La Juventus monitora con attenzione la situazione l ... juventusnews24.com

Alisson alla Juventus, nuovo portiere 2026/2027: blitz a sorpresaAlisson alla Juventus come nuovo portiere per la stagione 2026/2027: potrebbe essere questo il clamoroso retroscena in casa ... fantamaster.it

#Perin dovrebbe lasciare la #Juventus in estate, mentre #DiGregorio potrebbe restare: la società valuta di affiancargli un profilo di caratura internazionale. Il preferito è #Vicario, ma occhio anche ad #Alisson e #DeGea, in uscita rispettivamente da #Liverpoo - facebook.com facebook

Situazione portiere #Juventus: #Alisson e #DeGea sono 2 profili che garantirebbero personalità ed esperienza. Tra i giovani il preferito è #Tzolakis su cui ci sono diversi club europei. A #Comolli piace molto #Restes ma ci sono dubbi caratteriali. #Carnesecchi x.com