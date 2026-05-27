La Juventus si è classificata sesta nel campionato, perdendo così la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La stagione si è conclusa con un risultato deludente, in un’annata segnata da difficoltà e prestazioni inferiori agli standard storici del club. Nonostante il fallimento in Europa, Caressa ha dichiarato che non ci saranno cambi di allenatore e che ci sono le basi per ripartire.

La Juventus ha concluso il proprio campionato al sesto posto in classifica, mancando l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League al termine di un’annata tormentata e al di sotto delle aspettative storiche del club. Il verdetto del campo impone profonde riflessioni alla dirigenza della Continassa, chiamata a pianificare il futuro sportivo dopo una stagione caratterizzata da evidenti difficoltà strutturali. Nonostante il pesante flop continentale, il noto volto televisivo di Sky Sport Fabio Caressa ha espresso una posizione netta sul destino della panchina piemontese, escludendo la necessità di un azzeramento totale del progetto e confermando la propria fiducia nell’operato del tecnico Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus fallisce la Champions ma Caressa blinda Spalletti: nessun ribaltone, ci sono le basi per ripartire

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