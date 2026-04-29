Fabio Caressa, noto giornalista di 'Sky Sport', ha commentato l'incontro tra Milan e Juventus terminato con un risultato di 0-0. L'evento si è svolto domenica allo stadio di San Siro e il commentatore ha condiviso le sue impressioni tramite un video pubblicato sul suo canale ufficiale su YouTube. La partita ha suscitato diverse reazioni tra i tifosi delle due squadre.

Nella 34esima e ultima giornata di campionato, nel big match di 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti hanno pareggiato - 0-0 - al termine di una partita tutt'altro che spettacolare. Poco gioco, da entrambe le parti, pochissime occasioni da gol e la sensazione che entrambe le compagini si siano 'accontentate' del punto, utile per proseguire la corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di questo ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista sportivo Fabio Caressa, volto noto di 'Sky Sport'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caressa su Milan-Juventus: “Noia, sì. Ma andare in Champions League è la vita”

Notizie correlate

Tra Milan e Juventus poche emozioni e tanta noia, ma il pari serve per la ChampionsMilan-Juventus 0-0 MILAN (3-5-2) : Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 6, Pavlovic 7; Saelemaekers 6, Fofana 5.

Leggi anche: Serie A, tra Milan e Juve vince ancora la noia ma Champions più vicina

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Milan-Juventus, Caressa: L’aspetto economico incide sullo spettacolo; Caressa avvisa Milan e Napoli: Juve a 3 punti dal secondo posto, è un quadro inatteso; Allegri sull'inchiesta arbitri: Il mio dov'è Rocchi? Serviva per...; Caressa ricorda lo sfogo dov'è Rocchi?, la risposta di Allegri in tv: Dovevo fermare la partita.

Caressa analizza: Milan-Juve noioso si, ma la Champions è vitale. In altri campionati non è cosìNel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato così di Milan-Juve, match terminato 0-0 e bersaglio di grandi critiche per la qualità del gioco delle due squadre. Queste le sue ... milannews.it

Milan-Juventus 0-0: a San Siro vince l’equilibrioMILANO -La partita, in entrambe le frazioni, è rimasta nervosa e discontinua: tanti duelli, tanti falli, poche sequenze davvero pulite. Nel primo tempo Juventus e Milan si sono alternate in fiammate i ... calciomagazine.net

Lo spettacolo di PSG-Bayern Monaco due giorni dopo Milan-Juventus: tra Champions League e Serie A oggi c'è un abisso x.com

Claudio Zuliani. . LIVE REACTION MILAN-JUVENTUS 0-0 Lo studio esplode #juventus #milan #livereaction #7Gold - facebook.com facebook