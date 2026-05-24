L’allenatore Luciano Spalletti ha dichiarato di non aver intenzione di lasciare la panchina della Juventus, affermando di essere ancora più motivato. La squadra si prepara al derby contro il Torino, mentre si intensificano le voci di un possibile addio di Spalletti. Tuttavia, il tecnico ha ribadito il suo impegno, respingendo ogni ipotesi di partenza imminente. La Juventus si avvicina all’incontro con la volontà di concentrarsi sulla partita senza lasciarsi influenzare dalle indiscrezioni.

La Juventus affronta l’imminente derby contro il Torino in un clima di forte pressione sportiva, ma l’allenatore Luciano Spalletti ha voluto respingere con fermezza lo scenario di un addio anticipato al club bianconero. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida il tecnico ha confessato il proprio tormento interiore per il recente passo falso patito contro la Fiorentina, parlando apertamente di notti senza vita trascorse a ridosso della sconfitta. Nonostante la pesantezza del momento, l’ex commissario tecnico della Nazionale ha voluto fare chiarezza sulla propria posizione contrattuale e professionale, smentendo di aver sollecitato un colloquio con la proprietà e ribadendo di non aver mai preso in considerazione l’ipotesi di rassegnare le dimissioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti blinda la panchina della Juventus alla vigilia del derby: “Nessun addio, sono ancora più motivato”

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SPALLETTI and LOCATELLI Speak After Juventus 0-2 Fiorentina | PRESS CONFERENCE

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