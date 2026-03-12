Douglas Luiz la Juve concede lo sconto all’Aston Villa? In cambio Comolli può arrivare a lui

. Inglesi comunque orientati al riscatto. Il destino di Douglas Luiz sembra tingersi sempre più di bordeaux e azzurro. L 'Aston Villa, rigenerato dalla cura Emery, è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro (più 3,5 di bonus) per trattenere il brasiliano, tornato protagonista al Villa Park. Il club inglese punta alla prossima Champions League e vede nel classe '98 un pilastro fondamentale, nonostante l' intenzione di negoziare con la Juventus un leggero sconto sulla cifra pattuita. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tuttavia, proprio questa richiesta di "sconto" potrebbe aprire un altro tavolo di trattativa.