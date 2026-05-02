La Juventus si trova di fronte a una difficile situazione legata al ritorno di Douglas Luiz, che ha trascorso gli ultimi mesi in prestito in Inghilterra. La dirigenza ha ricevuto due risposte negative riguardo alla possibilità di mantenere il giocatore in rosa, rendendo quasi inevitabile il suo ritorno alla società di origine. La questione diventa centrale in vista delle decisioni da prendere per l’estate.

di Luca Fioretti Douglas Luiz Juventus, la dirigenza affronta la complessa grana legata al rientro del centrocampista brasiliano dai prestiti inglesi. Il mercato estivo della Juventus si complica a causa dei rientri indesiderati. Tra le questioni più spinose che la dirigenza deve risolvere c’è senza dubbio quella riguardante Douglas Luiz: il brasiliano farà ritorno in Italia dopo aver incassato due pesantissime bocciature nel campionato inglese. Ceduto al Nottingham Forest con diritto condizionato a 15 presenze, il giocatore ha fallito l’obiettivo. A gennaio ha tentato il rilancio all’ Aston Villa, ma l’epilogo è stato negativo. I britannici lo hanno impiegato solo in emergenza, relegandolo poi in panchina.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus: doppia bocciatura e rientro alla base praticamente obbligato. Lo scenario in vista dell’estate

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