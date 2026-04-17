Zhegrova Juventus nulla di avanzato per la sua cessione in questo club Ecco quando si deciderà il futuro del kosovaro

Da juventusnews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento non ci sono trattative avanzate per la cessione di Zhegrova dalla Juventus. La società non ha ancora definito una decisione sul futuro dell’esterno kosovaro. Nei prossimi giorni verranno valutate eventuali offerte o possibilità di trasferimento, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

di Angelo Ciarletta Zhegrova Juventus, nulla di avanzato al momento per la sua cessione. Ecco quando si deciderà il futuro dell’esterno kosovaro. La Juve può contare sulla piena dedizione di uno dei suoi profili offensivi più chiacchierati del momento. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, non c’è nulla di avanzato tra Edon Zhegrova e il Besiktas. MERCATO JUVE LIVE Nonostante le recenti indiscrezioni circolate sui media internazionali, non si registrano passi concreti per un trasferimento del calciatore in Turchia. L’attaccante è attualmente concentrato solo sulla causa bianconera, con il chiaro intento di fare del proprio meglio per aiutare la squadra e guadagnarsi la conferma nel club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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