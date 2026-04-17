Zhegrova Juventus nulla di avanzato per la sua cessione in questo club Ecco quando si deciderà il futuro del kosovaro

Al momento non ci sono trattative avanzate per la cessione di Zhegrova dalla Juventus. La società non ha ancora definito una decisione sul futuro dell’esterno kosovaro. Nei prossimi giorni verranno valutate eventuali offerte o possibilità di trasferimento, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

di Angelo Ciarletta Zhegrova Juventus, nulla di avanzato al momento per la sua cessione. Ecco quando si deciderà il futuro dell’esterno kosovaro. La Juve può contare sulla piena dedizione di uno dei suoi profili offensivi più chiacchierati del momento. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, non c’è nulla di avanzato tra Edon Zhegrova e il Besiktas. MERCATO JUVE LIVE Nonostante le recenti indiscrezioni circolate sui media internazionali, non si registrano passi concreti per un trasferimento del calciatore in Turchia. L’attaccante è attualmente concentrato solo sulla causa bianconera, con il chiaro intento di fare del proprio meglio per aiutare la squadra e guadagnarsi la conferma nel club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, nulla di avanzato per la sua cessione in questo club. Ecco quando si deciderà il futuro del kosovaro Spalletti: Zhegrova passa attraverso i muri. Difesa a 4 Sì, in costruzione lo stiamo facendo... Notizie correlate Zhegrova Juventus, un nuovo club si mette sulle tracce del kosovaro: la volontà del calciatore è chiaradi Angelo CiarlettaZhegrova Juventus: un nuovo club si mette sulle tracce dell’esterno d’attacco, che ha già espresso chiaramente la propria volontà... Leggi anche: Zhegrova Juve, due club interessati al talento kosovaro: ecco la posizione della società bianconera sul suo futuro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Besiktas piomba su Zhegrova, contatti con l'agente: il piano della Juventus; Zhegrova a un passo dall’addio alla Juve: il nome del nuovo club; Romano: Locatelli-Juve, il rinnovo è ai dettagli. Zhegrova potrebbe andare via ma...; Oppini: Con Spalletti dall'inizio giocatori come Openda, David e Zhegrova non sarebbero mai arrivati... Romano: Zhegrova concentrato sulla Juventus, deciderà il suo futuro in estateNonostante le voci su un possibile interesse del Besiktkas, Fabrizio Romano ha spiegato che Edon Zhegrova deciderà il suo futuro soltanto durante il mercato estivo: Non ... tuttojuve.com Juventus, perchè Zhegrova non gioca più? Ecco il vero motivoPerchè Zhegrova non gioca più? È questa la domanda che continuano a porsi i tifosi della Juventus e i fantallenatori ... fantamaster.it Più guardo ZHEGROVA in allenamento e più mi sembra un grande della tecnica individuale. Fosse sorretto dalla forma fisica e da un minimo di capacità difensiva... #juventus #finoallafine #Zhegrova facebook #Juventus, #Zhegrova in evidenza Cosa ha fatto in allenamento x.com