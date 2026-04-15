calciomercato juventus in bilico il futuro di edon zhegrova

La Juventus ha ottenuto il quarto posto in classifica grazie alla vittoria contro l’Atalanta e alla sconfitta del Como. Nel frattempo, in ambito di calciomercato, il futuro di Edon Zhegrova rimane incerto, con negoziati ancora in corso. La società bianconera continua a valutare diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Juventus ha conquistato il quarto posto dopo la vittoria contro l’Atalanta e la sconfitta del Como, proseguendo la corsa verso l’obiettivo Champions League. I bianconeri si avvicinano al finale di stagione con diversi nodi da sciogliere anche in ottica mercato; tra i nomi che spiccano c’è quello di Edon Zhegrova, uno dei profili più discussi dell’annata bianconera. Nelle ultime ore il nome dell’esterno kosovaro è stato accostato al Besiktas, che avrebbe monitorato con grande interesse la situazione del giocatore, ma non sarebbe in corso una trattativa concreta. Le parole di Fabrizio Romano: Zhegrova vuole la Juventus. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Zhegrova avrebbe manifestato la volontà di proseguire la sua carriera in bianconero e non sarebbe intenzionato a lasciare Torino.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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