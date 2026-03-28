La Juventus sta negoziando il rinnovo di contratto con l'attaccante serbo, con giorni decisivi per definire l'accordo. La proposta della società prevede un aumento di stipendio inferiore rispetto all'attuale, accompagnato da un bonus alla firma di importo consistente. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Rinnovo Vlahovic Juventus, la dirigenza propone un nuovo accordo con stipendio ridotto e un ricco bonus alla firma per chiudere a breve. La Juventus accelera le manovre per blindare il reparto offensivo del prossimo anno. Secondo le indiscrezioni di mercato svelate da Nicolò Schira, il futuro di Dusan Vlahovic è a un crocevia decisivo. Il centravanti andrà in scadenza al termine della stagione e la sua presenza sul campo è una priorità. I bianconeri hanno agito d’anticipo, presentando un’offerta concreta per prolungare l’attuale contratto. L’aspetto puramente economico rappresenta senza dubbio il fulcro dell’intera operazione societaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juventus: giorni decisivi, sul tavolo del serbo c’è questa proposta! Cifre e dettagli

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RINNOVO VLAHOVIC VICINO! JUVE: Scelta giusta o mancanza di alternative

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