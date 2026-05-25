La Juventus ha programmato incontri a Torino con l’entourage di Dusan Vlahovic per discutere il rinnovo del contratto. Nei prossimi giorni si terranno colloqui diretti per definire il futuro del centravanti serbo. Sul tavolo ci sono anche possibili offerte da parte di un club tedesco. La società sta valutando le opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

La Juventus intensifica i contatti per definire il futuro professionale di Dusan Vlahovic e ha programmato una serie di colloqui diretti nei prossimi giorni a Torino con l’entourage del centravanti serbo per discutere il prolungamento del contratto. Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira attraverso un aggiornamento pubblicato sul proprio profilo ufficiale sulla piattaforma X, la dirigenza piemontese considera il numero nove un elemento imprescindibile e centrale all’interno del proprio progetto tecnico e intende accelerare le negoziazioni per evitare pericolosi inserimenti da parte delle grandi scuderie internazionali durante la prossima sessione di mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, ore decisive per il futuro di Vlahovic: i dettagli del rinnovo e l’ombra del Bayern Monaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus: le ultime sul futuro di Dusan Vlahovic \ Con Simone Nasso

Notizie e thread social correlati

Vlahovic-Juventus, distanza per il rinnovo: raffreddata anche la pista Bayern MonacoDusan Vlahovic è tornato a essere protagonista nel reparto offensivo della Juventus dopo quattro mesi di stop per infortunio, segnando due gol...

Vlahovic, rinnovo con la Juventus in stand-by: Milan e Bayern Monaco adesso speranoDusan Vlahovic sta negoziando il rinnovo del suo contratto con la Juventus, ma la trattativa si trova attualmente in sospeso.

Temi più discussi: Juventus cosa succede senza la Champions? Tra addii e mercato…; Il calcio in TV oggi (e non solo): tutti gli eventi e gli orari; Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese: le formazioni ufficiali.

Juventus, Vlahovic attende il summit: il rinnovo resta in bilicoDusan Vlahovic attende l’incontro con la Juventus per discutere il rinnovo: Bayern Monaco e Barcellona restano alla finestra. tuttojuve.com

Juve, Balzarini: 'Il Bayern Monaco ha fatto un nuovo sondaggio per Vlahovic'Il Bayern Monaco ha fatto un nuovo sondaggio per Vlahovic questa è l'indiscrezione di calciomercato lanciata su Youtube da Gianni Balzarini. Il giornalista ha poi aggiunto: Va ricordato che il club ... it.blastingnews.com