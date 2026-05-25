L'amministratore delegato di Exor incontrerà domani dipendenti e collaboratori per discutere della nuova Juventus. Si tratta di un incontro riservato, che segue le indiscrezioni su un progetto di ristrutturazione del club. Tra i partecipanti ci saranno anche figure come l’attuale allenatore, un ex dirigente e un ex calciatore. La riunione si svolgerà in un contesto di confronto diretto, senza comunicati ufficiali previsti.

Non c'è tempo da perdere. Dopo la mancata qualificazione alla Champions League, John Elkann scende subito in campo per costruire la Juve della prossima stagione. L'ad di Exor domani incontrerà i dipendenti del club e farà il punto della situazione dopo la fine di un'annata deludente, con l'obiettivo di rilanciare le ambizioni bianconere con una strategia che rivaluti deleghe e campi di azione di tutti protagonisti. Da Spalletti a Comolli, passando per Chiellini. Di certo, però, dopo una settimana di tensioni, il clima tra le varie componenti sembra essersi, almeno un po', rasserenato. La volontà del nipote dell'Avvocato, infatti, sarebbe quella di provare a trovare un compromesso, per evitare di buttare a mare l'ennesimo progetto dopo neanche un anno e ripartire (quasi) da zero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti, Comolli e Chiellini a rapporto da Elkann: nasce la Juve del futuro. I retroscena

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JUVE: TUTTI CONTRO COMOLLI! Mercato BLOCCATO e Elkann pensa ad un nuovo ribaltone.

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La maggior parte di questi giocatori non capisce cosa significa giocare per la Juventus e semplicemente non sono all'altezza. reddit