La Juve punterà anche sugli algoritmi della personalità nella scelta dei giocatori | come funzionano

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'amministratore delegato della Juventus ha annunciato che il club continuerà a utilizzare algoritmi per analizzare le caratteristiche della personalità dei giocatori. Secondo lui, si tratta di un metodo scientifico per valutare le qualità dei candidati. L'obiettivo è integrare questa analisi nelle scelte di mercato, affiancandola ad altri criteri. La strategia si basa su strumenti digitali che elaborano dati per definire le caratteristiche comportamentali dei potenziali acquisti.

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L'Ad della Juventus Damien Comolli non molla il suo metodo basato sugli algoritmi, anzi rilancia: "C'è un modo per analizzare scientificamente la personalità". Come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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