La Juve punterà anche sugli algoritmi della personalità nella scelta dei giocatori | come funzionano

L'amministratore delegato della Juventus ha annunciato che il club continuerà a utilizzare algoritmi per analizzare le caratteristiche della personalità dei giocatori. Secondo lui, si tratta di un metodo scientifico per valutare le qualità dei candidati. L'obiettivo è integrare questa analisi nelle scelte di mercato, affiancandola ad altri criteri. La strategia si basa su strumenti digitali che elaborano dati per definire le caratteristiche comportamentali dei potenziali acquisti.

L'Ad della Juventus Damien Comolli non molla il suo metodo basato sugli algoritmi, anzi rilancia: "C'è un modo per analizzare scientificamente la personalità". Come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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