A Milano e Torino, le squadre che ambiscono allo scudetto, mostrano carenze di qualità e personalità tra i propri giocatori. Per migliorare le possibilità di vincere il campionato nella prossima stagione, le formazioni stanno valutando interventi sul mercato. I rossoneri hanno iniziato a pianificare acquisti mirati, mentre le altre squadre si preparano a rafforzare le rose in vista delle sfide future. La competizione si deciderà anche attraverso le scelte di mercato delle squadre coinvolte.

Fin dall’inizio delle rispettive avventure sulle panchine di Milan e Juve, pur utilizzando due stili comunicativi abbastanza diversi, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno sfruttato gli appuntamenti con la stampa per fare ciò che ci si aspetta dai tecnici di una grande squadra: hanno alzato l’asticella delle ambizioni, mettendo insieme l’aspirazione minima ma anche massina della stagione in corso (la qualificazione alla Champions era il traguardo più logico, per la potenzialità della rosa e il gap tecnico dall’Inter) e la prospettiva di un necessario salto di qualità nella prossima. A Casa Milan e alla Continassa sanno che il...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Milan e Juve mancano qualità e personalità: per lottare per lo scudetto servono grandi giocatori

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