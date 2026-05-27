La Juventus sta negoziando l'acquisto di un giocatore dal Liverpool senza pagare un trasferimento. La trattativa è in corso e si sta concentrando su un accordo che non prevede un pagamento immediato. La società ha già avviato le procedure per definire i dettagli dell'operazione, con l’obiettivo di completare l’affare nelle prossime settimane. La volontà è di rafforzare la rosa senza attendere il mercato estivo.

I bianconeri non vogliono perdere tempo e sono già al lavoro per recitare un ruolo da protagonisti sul mercato. La delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League è grande e anche il calciomercato in entrata ne risentirà sicuramente, ma la Juventus sta già pianificando il futuro per migliorare la rosa con alcuni innesti di qualità in tutti i reparti. Spalletti, che salvo clamorosi ripensamenti rimarrà in panchina, ha chiesto a gran voce un intervento deciso in entrata e ora la dirigenza è pronto ad accontentarlo. Robertson Ansa Foto) – calciomercato.it Uno dei nomi più caldi alla Continassa è quello di Andrew Robertson, terzino sinistro classe ’94 della nazionale scozzese che ha il contratto in scadenza con il Liverpool il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve prova a giocare d’anticipo: rinforzo a zero dal Liverpool

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