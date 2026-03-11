Trend primavera estate 2026 dal beachwear al beauty | il segreto per risparmiare è giocare d’anticipo

Per la primavera-estate 2026, i fashion e beauty brand lanciano nuove collezioni che spaziano dal beachwear agli accessori da viaggio, includendo anche prodotti di make-up e skincare. Secondo le analisi di Klarna, anticipare i trend permette di risparmiare rispetto all’attesa del Black Friday, offrendo così ai consumatori un nuovo modo di approcciarsi agli acquisti stagionali.

Dai costumi agli accessori da viaggio, ma anche make-up e skincare. Anticipare i trend può costare meno che aspettare il Black Friday secondo le analisi di Klarna. I trend della primavera estate iniziano a comparire molto prima che arrivi davvero la stagione. Dai reel dedicati ai summer essentials alle prime guide shopping online, l’ispirazione arriva in anticipo e spesso anche il momento migliore per acquistare. Secondo le analisi di Klarna, banca digitale e provider globale di pagamenti flessibili, aspettare il Black Friday o i grandi periodi di sconto non sempre è la scelta più conveniente. In molti casi il vero risparmio arriva quando si decide di comprare prima che la domanda stagionale esploda. 🔗 Leggi su 361magazine.com

