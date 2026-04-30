Juventus John Stones in uscita dal City a zero | la Juve ci prova

John Stones, difensore del Manchester City, è in uscita dalla squadra e potrebbe lasciare il club senza un indennizzo, a parametro zero. La Juventus ha manifestato interesse per il giocatore e sta valutando un possibile trasferimento. La trattativa si sta sviluppando senza che siano stati ancora definiti dettagli ufficiali o accordi formali tra le parti.

John Stones è in uscita dal Manchester City e potrebbe essere una clamorosa occasione a parametro zero per i bianconeri. John Stones ai saluti. Dopo un decennio di successi e trofei alzati al cielo di Manchester, l’avventura di John Stones con la maglia dei Citizens L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, John Stones in uscita dal City a zero: la Juve ci prova Notizie correlate Calciomercato Inter, Stones possibile suggestione a zero? L’analisi sul centrale in uscita dal Citydi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Stones lascerà il Manchester City a parametro zero a giugno: possibile suggestione nerazzurra? L’idea di... Leggi anche: Calciomercato Juve: spunta l’ipotesi John Stones per la difesa. Summit a Torino, ma ci sono due ostacoli nel possibile affare Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Manchester City, Stones annuncia l’addio: nel suo futuro c’è la Juve?; Stones si offre alla Juventus: la richiesta e i dubbi; John Stones, un nouveau nom pour le mercato estival de la Juventus ?; Lavati i denti a Bastoni, il cucchiaio a Storari... Stones, alla scoperta dell'ultima idea Juve. Stones, il gigante dai muscoli fragili che piace alla JuventusIl nome di John Stones sta circolando in ottica Juventus e questa volta l’occasione potrebbe essere particolarmente ghiotta. Il difensore inglese ha ufficialmente annunciato che lascerà il Manchester ... it.blastingnews.com Juventus, rivoluzione stile Manchester City: Stones dopo Bernardo Silva e Trafford, il piano di SpallettiJuventus modello Manchester City: da Bernardo Silva a Stones fino a Trafford, l'ambizioso piano di Spalletti per costruire una squadra di livello europeo. sport.virgilio.it The end of an era: le prossime saranno le ultime settimane di John #Stones #ManCity. Di questi 10 anni ci ricorderemo soprattutto due momenti: il salvataggio sulla linea contro il #Liverpool e la prestazione in mediana contro l' #Inter in finale di #ChampionsLe x.com John #Stones saluterà definitivamente il #ManchesterCity al termine della stagione. I suoi procuratori hanno già bussato con insistenza alle porte della #SerieA, proponendo il suo profilo sia alla #Juventus che al #Milan. Il profilo del centrale risulta estrema - facebook.com facebook