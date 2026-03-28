Oggi si è parlato di un conflitto nel Golfo, con il segretario di Stato americano che ha dichiarato che le operazioni militari in Iran si concluderanno in poche settimane. Questa affermazione si inserisce in un quadro di tensione crescente nella regione, dove le autorità statunitensi stanno portando avanti interventi militari. La durata stimata dell’azione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sullo svolgimento delle operazioni.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti prevedono di concludere l’operazione militare in Iran in “settimane, non mesi”. Gli Usa ritengono di poter raggiungere i loro obiettivi senza inviare truppe di terra e si aspettano una risposta da Teheran da un momento all’altro.L’inviato speciale Witkoff ha confermato che sono previsti incontri con l’Iran nei prossimi giorni.Nel frattempo, Stati Uniti e Israele hanno condotto diversi attacchi contro siti industriali e nucleari iraniani. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha condannato duramente l’offensiva, accusando gli Usa di aver violato la pausa dichiarata da Trump fino al 6 aprile, e ha promesso che Teheran farà pagare “un prezzo salatissimo”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nel golfo, la cronaca della giornata. Rubio: "La guerra durerà settimane non mesi"

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