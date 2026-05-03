Una tennista ha deciso di non stringere la mano alle avversarie russe e bielorusse, dichiarando di sentire sulla propria pelle le conseguenze del conflitto armato nel suo Paese. La sua posizione si riflette anche nel modo in cui si presenta sul campo, portando con sé un senso di solidarietà e protesta. La questione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente durante le competizioni.

Marta Kostyuk si muove senza navigatore da tempo e lo fa notare con nonchalance: “Il tennis è un viaggio, non una destinazione”. Di sicuro fra i luoghi del cuore faranno capolino Madrid e la sua Caja Magica, che sarà Magica per un motivo: “Avevo un record pessimo in questo torneo, per cui ritrovarmi a vincerlo è una sensazione incredibile. Lo guardavo sempre, da bambina”. Di chilometri, durante il viaggio, ne ha fatti scorrere a milioni: dai record maturati a quindici anni agli allenamenti sotto le bombe di Kiev, dalle sessioni con Ljubicic al best ranking della carriera. Fino al trionfo di Madrid, festeggiato con un salto mortale all’indietro: normale, se nella tua vita precedente eri una promessa della ginnastica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kostyuk, ovvero la guerra sul campo da tennis

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