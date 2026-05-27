La grafia dei potenti | da Trump a Zelensky la lettura grafologica di Carmencita Furlano tra forza ego e controllo
Durante una diretta di Fast News Platform, la grafologa Carmencita Furlano ha analizzato la scrittura di figure politiche come Trump e Zelensky, evidenziando tratti di forza, ego e controllo. La Furlano ha sottolineato come le caratteristiche della grafia riflettano atteggiamenti di potere e autostima. La sua analisi si è concentrata sui tratti distintivi delle firme e delle scritture, senza approfondire aspetti personali o giudizi di valore.
Nel corso di una diretta del format Fast News Platform, la grafologa Carmencita Furlano è intervenuta in una lunga analisi dedicata alla cosiddetta “scrittura dei potenti”, offrendo una lettura delle firme di alcuni tra i principali leader mondiali, tra cui Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Volodymyr Zelenskyy e Benjamin Netanyahu. Un confronto che, nelle parole dell’esperta, non ha finalità politiche ma esclusivamente interpretative dal punto di vista grafologico, cioè della scrittura come “traccia della personalità”. La scrittura come “specchio dell’anima”. Furlano ha ribadito uno dei principi cardine della grafologia: la scrittura come espressione diretta del sistema nervoso e della struttura psicologica dell’individuo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Putin ahead of Trump-Zelensky meeting: Ukraine 'in no hurry' to resolve conflict peacefully | AFP
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