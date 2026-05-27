La grafia dei potenti | da Trump a Zelensky la lettura grafologica di Carmencita Furlano tra forza ego e controllo

Notizia in breve

Durante una diretta di Fast News Platform, la grafologa Carmencita Furlano ha analizzato la scrittura di figure politiche come Trump e Zelensky, evidenziando tratti di forza, ego e controllo. La Furlano ha sottolineato come le caratteristiche della grafia riflettano atteggiamenti di potere e autostima. La sua analisi si è concentrata sui tratti distintivi delle firme e delle scritture, senza approfondire aspetti personali o giudizi di valore.