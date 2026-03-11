A marzo 2026 arrivano in libreria cinque nuovi titoli che spaziano tra gialli, noir e storie di grandi amori. Le narrazioni si distinguono per una tensione costante e personaggi che si confrontano con segreti, relazioni intricate e momenti di cambiamento. Ogni libro presenta atmosfere diverse, ma tutti condividono un ritmo avvincente e un forte impatto emotivo.

Marzo porta in libreria storie molto diverse tra loro, ma accomunate da una forte tensione narrativa e da personaggi che affrontano segreti, relazioni complesse e momenti di trasformazione. Tra narrativa italiana, romanzo storico e giallo, queste uscite raccontano il nostro tempo attraverso vicende intime e collettive. Ecco cinque titoli da tenere d'occhio. La copertina dell'ultima fatica di Niccolò Ammaniti NARRATIVA ITALIANA - NICCOLÒ AMMANITI – IL CUSTODE (EINAUDI) Con Il custode (Einaudi), Niccolò Ammaniti torna con un romanzo inquieto e simbolico che mette al centro il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. In un borgo isolato della Sicilia vive la famiglia Vasciaveo: il tredicenne Nilo, la madre Agata e la zia Rosi.

© Quotidiano.net - Consigli di lettura marzo 2026: 5 storie potenti tra gialli, noir e grandi amori

