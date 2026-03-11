Cerca di sfuggire con la forza al controllo dei carabinieri | nascondeva hashish cocaina e contanti

Un uomo ha cercato di sottrarsi al controllo dei carabinieri di Verona, opponendo resistenza fisica. Durante l'intervento, sono stati trovati nascosti sotto i vestiti hashish, cocaina e una somma di denaro contante. L’individuo è stato arrestato e portato in caserma, mentre i militari hanno sequestrato la droga e il denaro. La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti continua senza sosta nella zona.

La lotta allo spaccio di droga da parte dei carabinieri della compagnia di Verona, prosegue senza sosta. Nella notte tra il 10 e l'11 marzo, l'attenzione di una pattuglia della sezione radiomobile, che stava svolgendo uno dei consueti servizi di controllo sul territorio, è stata attirata da un.