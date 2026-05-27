La Fondazione Sant' Elia chiede la consegna parziale del Loggiato San Bartolomeo entro luglio

Notizia in breve

La Fondazione Sant'Elia ha richiesto formalmente all'impresa incaricata di consegnare una parte del Loggiato San Bartolomeo a Palermo entro i primi giorni di luglio 2026. I lavori di riqualificazione stanno entrando in una fase decisiva. La richiesta riguarda una consegna parziale degli spazi, senza ulteriori dettagli sulle aree interessate o sui motivi della richiesta. La richiesta è stata presentata dal presidente della fondazione.