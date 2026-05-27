La Fondazione Sant' Elia chiede la consegna parziale del Loggiato San Bartolomeo entro luglio
La Fondazione Sant'Elia ha richiesto formalmente all'impresa incaricata di consegnare una parte del Loggiato San Bartolomeo a Palermo entro i primi giorni di luglio 2026. I lavori di riqualificazione stanno entrando in una fase decisiva. La richiesta riguarda una consegna parziale degli spazi, senza ulteriori dettagli sulle aree interessate o sui motivi della richiesta. La richiesta è stata presentata dal presidente della fondazione.
I lavori di riqualificazione del Loggiato San Bartolomeo a Palermo entrano in una fase decisiva. La Fondazione Sant'Elia, guidata dal presidente Eduardo De Filippis, ha chiesto formalmente all'impresa incaricata di rendere disponibile una parte degli spazi entro i primi giorni di luglio 2026, per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Fondazione Sant'Elia, Eduardo De Filippis nominato presidenteIl 4 maggio è diventato ufficiale l’incarico di Eduardo De Filippis come nuovo presidente della Fondazione Sant’Elia.
Leggi anche: Patrizia Monterosso nominata sovrintendente della fondazione Sant'Elia
Palio Urbano di Sant’Elia - Al via la quinta edizione dal 23 al 31 maggioTorna il grande appuntamento con il Palio Urbano di Sant’Elia 2026, giunto alla sua quinta edizione: Arrivano i rinforzi! è il motto che accompagna questa nuova stagione di festa, sport, arte e part ... brindisisera.it
Alla Fondazione Sant’Elia di Palermo il Novecento viene raccontato attraverso l’amore per il collezionismoÈ il racconto dell’arte del Novecento il focus di Pinakothek’a, la grande mostra in corso alla Fondazione Sant’Elia di Palermo. Un racconto che nasce dalla passione del conoscere, che si riconnette a ... exibart.com