Fondazione Sant' Elia Eduardo De Filippis nominato presidente

Il 4 maggio è diventato ufficiale l’incarico di Eduardo De Filippis come nuovo presidente della Fondazione Sant’Elia. Ex consigliere di circoscrizione, De Filippis è anche conosciuto come ideatore del format “Wine Sicily”. La nomina è stata formalizzata in data recente, e l’incarico avrà durata a partire dalla stessa data.

E’ stata formalizzata la nomina di Eduardo De Filippis a presidente della Fondazione Sant’Elia. L’incarico, con decorrenza a partire dal 4 maggio, va all’ex consigliere di circoscrizione oggi nonché ideatore del format “Wine Sicily”. Quello del 41enne è un profilo giovane, attivo nel campo della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Fondazione Architetti Firenze, Egidio Raimondi nominato presidenteFirenze, 3 aprile 2026 – Egidio Raimondi è il nuovo presidente della Fondazione Architetti Firenze. Nuovo consiglio per Fondazione Architetti Firenze: Egidio Raimondi nominato presidenteFirenze, 2 aprile 2026 – La Fondazione Architetti Firenze annuncia la nomina dell’architetto Egidio Raimondi alla Presidenza dell'ente. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fondazione Sant’Elia, De Filippis presidente dal 4 maggio; Palermo, Eduardo De Filippis nominato presidente della Fondazione Sant’Elia; Nominato sottosegretario Cannella lascia il Comune, a Palermo inizia la caccia al sostituto; Palermo, Eduardo De Filippis nominato presidente della Fondazione Sant’Elia. Fondazione Sant’Elia, De Filippis presidente dal 4 maggioPALERMO – Con apposita delibera è stata formalizzata la nomina di Eduardo De Filippis a presidente della Fondazione Sant’Elia. L’incarico decorre dal 4 maggio. De Filippis, ideatore del format ‘Wine S ... livesicilia.it Alla Fondazione Sant’Elia di Palermo il Novecento viene raccontato attraverso l’amore per il collezionismoÈ il racconto dell’arte del Novecento il focus di Pinakothek’a, la grande mostra in corso alla Fondazione Sant’Elia di Palermo. Un racconto che nasce dalla passione del conoscere, che si riconnette a ... exibart.com Palazzo Trigona e Gravina Principe di Sant'Elia già Imbarbara Barone di Alia poi Celestri e Grimaldi Marchese di Santa Croce ora Fondazione Sant'Elia - facebook.com facebook