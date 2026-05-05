Patrizia Monterosso nominata sovrintendente della fondazione Sant' Elia

Patrizia Monterosso è stata nominata sovrintendente della fondazione Sant'Elia. In passato, ha ricoperto il ruolo di direttrice della fondazione Federico II. È anche tra le fondatrici e attuale presidente della fondazione Riv, che si occupa di arte contemporanea, cultura e inclusione sociale attraverso esposizioni e iniziative educative. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Patrizia Monterosso è stata nominata sovrintendente della fondazione Sant'Elia. Per l'ex direttrice della fondazione Federico II, che è anche tra le fondatrici e presidente della fondazione Riv, che promuove arte contemporanea, cultura e inclusione sociale attraverso mostre, progetti educativi e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Città metropolitana, designato il nuovo Cda della fondazione Sant'Elia: ecco da chi è compostoDesignato il nuovo Consiglio di Amministrazione della fondazione Sant’Elia, che sarà composto da cinque membri, incluso il presidente, ruolo... Fondazione Sant'Elia, Eduardo De Filippis nominato presidenteE’ stata formalizzata la nomina di Eduardo De Filippis a presidente della Fondazione Sant’Elia.