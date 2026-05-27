Il tecnico del Sassuolo ha deciso di non rinnovare il contratto e sta per firmare un accordo di due anni con la Fiorentina. L'intesa con il direttore sportivo è a livello di massima, con uno stipendio superiore a un milione di euro all’anno. La società viola riparte quindi dal settore tecnico e si prepara a definire i dettagli del nuovo allenatore.

C’è un filo invisibile che lega Fabio Grosso a Fabio Paratici, e il nome non c’entra. La nuova vita dell’eroe di Berlino 2006 è cominciata 13 anni fa, quando dal campo passò alla panchina per allenare le giovanili della Juventus, con la benedizione dell’allora direttore sportivo della Signora. I due hanno continuato a incrociarsi a Torino anche quando le loro strade si sono divise, perché nella città piemontese hanno mantenuto entrambi casa e famiglia. Adesso il Fabio più anziano, Paratici, ha intrapreso un nuovo e ambizioso percorso alla Fiorentina e ha scelto di condividere un altro pezzo di strada con il Fabio più giovane, proponendogli di seguirlo a Firenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Fiorentina a Grosso: vicino l'accordo per due anni. La Viola riparte dal gioco

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