Gran Galà della Croce Rossa festa e impegno per la solidarietà

Lo scorso sabato si è svolto alla Fiera di Cesena il Gran Galà della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, con la partecipazione di circa quattrocento persone. La serata ha visto momenti di festa e impegno, contribuendo a raccogliere fondi a favore delle attività della Croce Rossa. L’evento ha coinvolto volontari, sostenitori e cittadini in un'occasione di solidarietà e collaborazione.

Quattrocento partecipanti, tanto entusiasmo e un importante risultato solidale. E' il bilancio positivo del Galà della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, che si è svolto sabato scorso alla Fiera di Cesena. La serata, organizzata con l'obiettivo di sostenere le attività della Croce Rossa locale, ha permesso di raccogliere fondi che saranno destinati ai numerosi servizi svolti dal Comitato sul territorio, in particolare negli ambiti sociale, sanitario e di Protezione Civile. Il menù della cena è stato curato dallo chef Sergio Ferrarini, realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Circolo Cuochi di Romagna, dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani e dell'Associazione Cuochi Bergamaschi.