La fascia a Valli | Responsabilità da non tradire

Notizia in breve

A Valletta Brianza, un consigliere comunale ha rassegnato le dimissioni in seguito a un voto contrario alla maggioranza. La decisione è arrivata dopo che l’amministrazione aveva approvato un progetto edilizio contestato. Il consigliere ha dichiarato di sentirsi in difficoltà e di non poter più rappresentare la propria posizione. La situazione ha creato tensione tra i membri dell’amministrazione, con la minoranza che ha criticato la decisione.