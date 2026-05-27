La fascia a Valli | Responsabilità da non tradire

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Valletta Brianza, un consigliere comunale ha rassegnato le dimissioni in seguito a un voto contrario alla maggioranza. La decisione è arrivata dopo che l’amministrazione aveva approvato un progetto edilizio contestato. Il consigliere ha dichiarato di sentirsi in difficoltà e di non poter più rappresentare la propria posizione. La situazione ha creato tensione tra i membri dell’amministrazione, con la minoranza che ha criticato la decisione.

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Ribaltone alla Valletta Brianza. In uno degli ultimi Comuni nati in provincia di Lecco, dopo la fusione nel 2014 tra Rovagnate e Perego, gli elettori hanno scelto per il nuovo: per nemmeno 200 voti, ma uno scarto di 9 punti, è stato eletto sindaco Alberto Valli (nella foto) de La Valletta Partecipa, che ha vinto con il 54,5%, sconfiggendo la favorita Anna Maria Perego di La Valletta, assessore uscente ed erede dell’ex primo cittadino Marco Panzeri, che è stato anche a Rovagnate. "Un cambiamento che ci dà molta responsabilità", sono state le prime parole del nuovo sindaco, che concede l’onore delle armi all’avversaria, che ringrazia per la lealtà e per l’impegno per il paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La fascia a Valli: "Responsabilità da non tradire"
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