La fascia a Valli | Responsabilità da non tradire
A Valletta Brianza, un consigliere comunale ha rassegnato le dimissioni in seguito a un voto contrario alla maggioranza. La decisione è arrivata dopo che l’amministrazione aveva approvato un progetto edilizio contestato. Il consigliere ha dichiarato di sentirsi in difficoltà e di non poter più rappresentare la propria posizione. La situazione ha creato tensione tra i membri dell’amministrazione, con la minoranza che ha criticato la decisione.
Ribaltone alla Valletta Brianza. In uno degli ultimi Comuni nati in provincia di Lecco, dopo la fusione nel 2014 tra Rovagnate e Perego, gli elettori hanno scelto per il nuovo: per nemmeno 200 voti, ma uno scarto di 9 punti, è stato eletto sindaco Alberto Valli (nella foto) de La Valletta Partecipa, che ha vinto con il 54,5%, sconfiggendo la favorita Anna Maria Perego di La Valletta, assessore uscente ed erede dell’ex primo cittadino Marco Panzeri, che è stato anche a Rovagnate. "Un cambiamento che ci dà molta responsabilità", sono state le prime parole del nuovo sindaco, che concede l’onore delle armi all’avversaria, che ringrazia per la lealtà e per l’impegno per il paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Valli va al seggio a 104 anni, “responsabilità e senso civico”
Incentivo per la “remigrazione”, l’avvocato: “Trattati da arruffoni pronti a tradire il mandato. Qualcuno abboccherà”Il dibattito parlamentare si accende in vista della fiducia sul decreto sicurezza, con particolare attenzione a un emendamento che introduce...
Si parla di: La fascia a Valli: Responsabilità da non tradire.
La fascia a Valli: Responsabilità da non tradireRibaltone alla Valletta Brianza. In uno degli ultimi Comuni nati in provincia di Lecco, dopo la fusione nel 2014 ... ilgiorno.it
Valli va al seggio a 104 anni, responsabilità e senso civicoCascina (Pisa), 22 marzo 2026 – A 104 anni al seggio per votare al referendum. Succede a Cascina, dove la signora Valli Morganti, accompagnata dai familiari, ha espresso il suo voto. A raccontarlo il ... lanazione.it