Cascina (Pisa), 22 marzo 2026 – A 104 anni al seggio per votare al referendum. Succede a Cascina, dove la signora Valli Morganti, accompagnata dai familiari, ha espresso il suo voto. A raccontarlo il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, diffondendo anche una foto della signora al seggio insieme ai familiari. "La presenza della signora Valli Morganti al seggio è una bellissima notizia per tutta la nostra comunità e un'immagine che ha un valore profondo – sottolinea Betti – A 104 anni è tornata a votare, ottant'anni dopo la sua prima volta, avvenuta nel 1946 in occasione delle elezioni amministrative. Nello stesso anno partecipò anche al voto per il referendum istituzionale e per l'Assemblea Costituente, in una delle stagioni più alte e significative della vita democratica del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valli va al seggio a 104 anni, “responsabilità e senso civico”

Articoli correlati

Cascina, 104 anni per Vallì MorgantiCentoquattro primavere per Vallì Morganti, la persona più anziana residente a Cascina.

Vallì Morganti spegne 104 candeline: è la cascinese più anzianaCentoquattro primavere per Vallì Morganti, la persona più anziana residente a Cascina.