Incentivo per la remigrazione l’avvocato | Trattati da arruffoni pronti a tradire il mandato Qualcuno abboccherà

Il dibattito parlamentare si accende in vista della fiducia sul decreto sicurezza, con particolare attenzione a un emendamento che introduce incentivi economici per gli avvocati che promuovono il rimpatrio volontario dei loro assistiti stranieri. L’articolo evidenzia come alcuni professionisti siano stati criticati da un avvocato, il quale li ha definiti “arruffoni pronti a tradire il mandato”, lasciando intendere che potrebbero approfittare dell’iniziativa. La proposta sta suscitando reazioni contrastanti tra le forze politiche.

Il dibattito parlamentare sulla conversione del decreto sicurezza, ormai prossimo alla fiducia, si infiamma sull’emendamento che prevede incentivi economici per gli avvocati che spingono i propri assistiti stranieri verso il rimpatrio volontario: con l’art. 30-bis si prevedono fino a 615 euro per pratica, ipotizzando la collaborazione del Consiglio nazionale forense. Contestualmente, il decreto limita il gratuito patrocinio nei ricorsi contro le espulsioni. Salvatore Fachile, avvocato esperto di diritto dell’immigrazione e d’asilo da vent’anni e socio Asgi, si sente trattato come “una sorta di arraffone” che sarebbe pronto a “tradire il mandato per pochi soldi” approfittando della vulnerabilità del suo assistito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incentivo per la “remigrazione”, l’avvocato: “Trattati da arruffoni pronti a tradire il mandato. Qualcuno abboccherà” Notizie correlate Alexa e il più recente errore di intelligenza artificiale che potrebbe aver mandato qualcuno in ospedaleQuesto approfondimento analizza un episodio recente in cui una risposta di un assistente vocale ha promosso indicazioni di pulizia potenzialmente... “Valutiamo vie legali”. Sal Da Vinci, l’avvocato non ci sta e sbotta: “Siamo pronti”A Sanremo c’è chi vince e chi… resta al centro della scena anche dopo i titoli di coda. Aggiornamenti e contenuti dedicati La remigrazione nel decreto: scontro sul premio ai rimpatriIl centrosinsitra si ribella al compenso per quegli avvocati che fanno tornare in patria i loro assistiti. Magi (+Europa): «A un passo dall'Ice di Trump» ... avvenire.it La remigrazione finisce nel decreto Sicurezza: avvocati pagati per convincere i migranti al rimpatrioL’emendamento, a firma del centrodestra, prevede che ogni avvocato che abbia fornito assistenza per compilare le carte del rimpatrio volontario venga pagato 625 euro «ad esito della partenza dello str ... editorialedomani.it