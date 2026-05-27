La Famiglia nel bosco presenta il permesso di costruire nuova casa | Tutta green ci vorranno 6 mesi
Una coppia ha ottenuto il permesso di costruire una nuova casa in un terreno di loro proprietà. L’abitazione sarà realizzata principalmente con strutture prefabbricate e tecnologie ecocompatibili. La costruzione dovrebbe durare circa sei mesi. La casa sarà immersa nel bosco e completamente sostenibile, secondo quanto riferito dai proprietari. La realizzazione prevede l’utilizzo di materiali e tecnologie a basso impatto ambientale.
L’abitazione è da edificarsi nel terreno di proprietà della coppia ed è composta in larga parte da architetture prefabbricate con tecnologie green. Intanto la coppia Trevallion-Birmingham rimane nella casa messa a disposizione dal Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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