Una tappa movimentata si è conclusa con diversi corridori di rilievo. Ciccone ha perso tempo tentando di seguire Narvaez, mentre Caruso, partito in seguito, ha tardato a reagire. Durante la corsa, Magrini ha espresso fiducia nel talento di Pellizzari e ha commentato positivamente la performance di Caruso, definendolo un possibile miglior italiano. La gara ha visto anche la discussione sulla qualità di alcuni corridori, senza ulteriori dettagli sui risultati finali.

UNA TAPPA MOVIMENTATA. E’ stata una bella tappa, con tanti corridori di valore. Ciccone ha perso l’attimo marcando Narvaez: quando è partito Caruso, ha un po’ tergiversato, e lì sono attimi. Secondo me non aveva neanche delle gran gambe, un paio di volte ho visto che non era proprio lucido quando doveva dare dei cambi a Narvaez. Chi non ha sbagliato niente è stato Valgren. E’ stato bravo, rimanendo tranquillo, senza sprecare energie a vuoto come ha fatto Rubio. DAMIANO CARUSO APPRODA IN TOP10. Caruso ha fatto un salto incredibile in classifica. A un certo punto hanno tirato quelli della Tudor per le posizioni da difendere, ma alla Visma andava bene così. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “In Pellizzari credo ancora: è un talento naturale. Caruso miglior italiano? Non mi stupirebbe”

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