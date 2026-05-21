Nella corsa di oggi, il tentativo di forzatura da parte della squadra Movistar ha causato la frammentazione del gruppo principale. La manovra si è concentrata sull’attaccante Aular, portando a una divisione tra i favoriti e i membri del gruppo di testa. Tra i partecipanti si è notato un calo nelle volate di gruppo, situazione che non sembra preoccupare completamente alcuni corridori, che continuano a mostrare fiducia nei propri compagni e nelle strategie di gara.

IL FORCING DELLA MOVISTAR HA FRANTUMATO IL GRUPPO. Oggi ci stava il forcing della Movistar, avevano Aular. Secondo me è stata un’azione corretta. Era prevedibile che la tappa si sviluppasse in questo modo. Quelli della NSN hanno dormito un po’ nel finale: avevano Strong e Vernon, ma si sono fatti sorprendere. LA STOCCATA DA FINISSEUR DI SEGAERT. Sono contento che abbia vinto con un contropiede, non capita spesso. Anche Ciccone ci ha provato, ma era un po’ troppo lontano dal traguardo. La Bahrain ha guadagnato 6? al chilometro Red Bull, poi ha vinto la tappa: più di così. Segaert è un corridore che lavora tanto in appoggio ai capitani, ci sta in una squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Meno volate di gruppo? Non mi dispiace. Su Pellizzari sono ancora fiducioso”

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