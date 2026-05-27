Riccardo Trevisani ha commentato le difficoltà attuali del Milan, sottolineando che la dirigenza dovrebbe riconoscere gli errori compiuti. Ha anche evidenziato la necessità di ritrovare la stessa forza e solidità dell’epoca in cui il club era guidato da Maldini. La sua analisi si concentra sulle recenti vicende societarie e sulla ristrutturazione dell’organigramma, senza approfondire altri aspetti specifici.

Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha commentato le convulse vicende societarie del Milan e la profonda ristrutturazione del suo organigramma nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni della testata Milan Vibes, durante il format “Milan Express”. L’opinionista televisivo ha analizzato l’attuale momento di transizione del club rossonero partendo dal recente addio del tecnico Massimiliano Allegri fino ad arrivare alle complesse manovre della proprietà per ridisegnare la catena di comando di via Aldo Rossi. Nel corso del suo intervento, il cronista ha affrontato in modo diretto il tema legato alla gestione dei quadri... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La dura analisi di Trevisani sulla crisi del Milan: “La dirigenza ammetta gli errori e ritrovi la forza dell’era Maldini”

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