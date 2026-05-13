Maldini riparte dalla Turchia? È un’idea del Fenerbahce per la dirigenza! L’indiscrezione
Circa un nuovo possibile incarico in Turchia, circolano voci che coinvolgono un ex calciatore italiano. Secondo alcune indiscrezioni, il club di Istanbul avrebbe avanzato un’offerta per coinvolgere questa figura nel settore dirigenziale. Al momento, non sono state confermate ufficialmente le trattative né i dettagli della proposta. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio.
Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto! Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione. La mia esperienza si chiude per motivi personali» Rodri verso la permanenza a Manchester? Il City stringe i tempi, il Real osserva senza intervenire Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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