Maldini riparte dalla Turchia? È un’idea del Fenerbahce per la dirigenza! L’indiscrezione

Circa un nuovo possibile incarico in Turchia, circolano voci che coinvolgono un ex calciatore italiano. Secondo alcune indiscrezioni, il club di Istanbul avrebbe avanzato un’offerta per coinvolgere questa figura nel settore dirigenziale. Al momento, non sono state confermate ufficialmente le trattative né i dettagli della proposta. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio.

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