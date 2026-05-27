I sindaci e governatori di sinistra hanno esteso le loro politiche oltre le tasse sui ricchi, coinvolgendo anche settori come l'istruzione e le questioni di genere. Le misure adottate, spesso caratterizzate da approcci dogmatici, stanno creando disagio tra la classe media. Questa situazione ha portato alcune persone a modificare le proprie abitudini e a ridurre la partecipazione pubblica, in risposta a quanto percepito come un aumento delle pressioni e delle restrizioni.

Non si tratta di arroganza ma di idiozia e sono due cose molto diverse: l’arroganza proviene dall’eccesso di confidenza mentre l’idiozia dall’incapacità di comprendere le cose. Il sindaco di Seattle, la socialista dichiarata Katie Wilson, quando ha saputo che Jeff Bezos e tutto l’indotto di Amazon si sarebbero trasferiti in Florida a causa dell’aumento delle tasse «contro i ricchi», ha fatto un discorso alla Seattle University per dire che nessuno sentirà la loro mancanza: «Ciao ciao Jeff, vai pure». La base imponibile a bilancio, in una città con un debito di 500 milioni di dollari, è ora sovrastimata del 30%, il 36% degli uffici sono attualmente sfitti, si sono persi in un giorno 2. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La dottrina progressista terrorizza. L’uomo normale è costretto alla fuga

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