Domenica sera in piazzetta Spada, vicino alla stazione di Bergamo, un uomo è stato ferito con un coltello a una gamba. L’aggressore si è allontanato subito dopo l’episodio, prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare l’autore dell’aggressione. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

IL CASO. Accoltellamento domenica sera 8 marzo in piazzetta Spada, vicino alla stazione di Bergamo. Un uomo è stato ferito profondamente a una gamba, l’aggressore è poi fuggito prima dell’arrivo della polizia. L’aggressore è arrivato con il coltello già in mano e, secondo il racconto di un testimone, sembrava cercare proprio la sua vittima. Alla base dell’ennesima aggressione in centro a Bergamo potrebbe esserci un regolamento di conti. L’episodio è avvenuto domenica sera 8 marzo, intorno alle 20, in piazzetta Spada, lungo viale Papa Giovanni, a pochi passi dalla stazione: un’area già nota per episodi di violenza e degrado, inserita tra le «zone rosse» individuate dal tavolo sulla Sicurezza della Prefettura e quindi già particolarmente attenzionata dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Accoltellamento vicino alla stazione, ferito un uomo. In fuga l’aggressore

