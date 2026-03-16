Russia Governo costretto a difendere Cirielli | normale vedere ambasciatore

Il governo russo si è visto costretto a intervenire per difendere Cirielli, sottolineando che è normale vedere l’ambasciatore in occasione di incontri pubblici. La polemica, definita “inutile” dal portavoce, riguarda un evento avvenuto alla luce del sole e senza segreti, generando discussioni tra le parti coinvolte. La questione ha suscitato reazioni nel panorama politico e diplomatico.

Milano, 16 mar. (askanews) – Una polemica “inutile”, per un “incontro avvenuto alla luce del sole”. Tocca ad Antonio Tajani provare a sgonfiare il caso sollevato dal Corriere della Sera, che ha rivelato l’incontro avvenuto in febbraio tra il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli e l’ambasciatore russo in Italia Aleksej Vladimirovich Paramonov. E la parola d’ordine è manzoniana: ‘Sopire, troncare’, avrebbe detto il conte zio. Perchè l’irritazione di Giorgia Meloni per l’episodio viene confermata, ma l’esito non può che essere quello di compattare tutto il governo a difesa di Cirielli. Che infatti nel pomeriggio può dire: “Non devo giustificarmi, perché ovviamente non prendo queste iniziative da solo: ho agito a nome del governo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Grazie a te. Sono tentato di inserire Russia adesso ma diminuendo la porzione di IEA finché non entrano USA ed Europa. Penso cambierebbe poco, perché IEA scenderebbe a meno di 0,5 Mbpd (mentre Russia a fine marzo è già "finita"). x.com

Buongiorno al gruppo. Mio marito non è un grande lettore e con l’età ha qualche difficoltà nella visione. Gli interesserebbe leggere un libro sulla d storia della Russia in epoche non lontane nel tempo. Avete qualche titolo da consigliarmi non troppo complicato - facebook.com facebook