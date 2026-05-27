La dea bendata strizza l' occhio alla Campania vincite al SuperEnalotto per oltre 72mila euro | festa grande anche a Montesano
Nelle estrazioni del SuperEnalotto di martedì 26 maggio, sono stati vinti oltre 72 mila euro grazie a cinque vincite da 14 mila euro ciascuna con cinque numeri indovinati. La regione Campania registra una delle vincite, con un premio significativo a Montesano.
La dea bendata strizza l'occhio alla Campania. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni del SuperEnalotto di martedì 26 maggio, sono stati centrati cinque “5” da 14.453,24 euro ciascuno, per un totale che supera i 72mila euro. Una vincita è stata realizzata a Napoli, presso “Tabacchi Tostola” in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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