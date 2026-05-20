10eLotto in Campania vinti 23.500 euro | la dea bendata strizza l' occhio anche a Salerno

Nel concorso del 19 maggio, il 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 23.500 euro in Campania. La regione si conferma tra le aree fortunate, con una delle vincite più alte registrate in quella giornata. I dettagli specifici sulla provenienza dei premi e le cifre esatte sono stati comunicati dall'agenzia Agipronews. La vincita più significativa si è verificata a Salerno, dove un giocatore ha centrato una cifra importante.

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