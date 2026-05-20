10eLotto in Campania vinti 23.500 euro | la dea bendata strizza l' occhio anche a Salerno

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel concorso del 19 maggio, il 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 23.500 euro in Campania. La regione si conferma tra le aree fortunate, con una delle vincite più alte registrate in quella giornata. I dettagli specifici sulla provenienza dei premi e le cifre esatte sono stati comunicati dall'agenzia Agipronews. La vincita più significativa si è verificata a Salerno, dove un giocatore ha centrato una cifra importante.

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Regione fortunata la Campania con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 19 maggio, tra i premi più alti, sono andati alla regione 23.500 euro totali. Presso il punto vendita in Via Roma a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, vinti 16mila euro con un “4” Doppio Oro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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