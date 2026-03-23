Superenalotto | la dea bendata strizza l' occhio a Scafati vinti quasi 43mila euro

Presso la ricevitoria Jab 21 del signor Marco Ametrano situata in Via Passanti, 93 a Scafati, il sistema personalizzato proposto in Bacheca denominato "Ametranatab" ha realizzato una vincita complessiva di 42.724 euro La dea bendata strizza l'occhio alla nostra provincia: presso la ricevitoria Jab 21 del signor Ametrano Marco a Scafati, il sistema personalizzato proposto in Bacheca denominato "Ametranatab" ha realizzato una vincita complessiva di 42.724 euro al Superenalotto. Il sistema, composto da un integrale da 8 numeri con 20 Superstar in gioco per un costo totale di 840 euro, ha realizzato "120 Punti 4", 320 "Punti 3" e 120 "Punti 2". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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La città di Scafati festeggia una vincita di 42.724 euro al SuperEnalotto grazie ad un sistema personalizzato presso la ricevitoria Jab 21. facebook

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