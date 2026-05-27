La dea bendata colpisce ancora bella vincita in via Manfoce al 10eLotto con un fortunato 6 Oro
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La fortuna torna a strizzare l'occhio alla Calabria. Nel concorso di martedì 26 maggio, tra i premi più alti, sono andate alla regione vincite per 28.625 euro grazie al 10eLotto.Come riporta Agipronews con un “6” Oro, nella zona nord di Reggio Calabria, presso un esercizio commerciale in via. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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