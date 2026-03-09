La Dea Bendata bacia il Sannio | vincita da 100.000 euro al 10eLotto ogni 5 minuti

A San Giorgio del Sannio, presso la Tabaccheria Zampelli, è stata registrata una vincita di 100.000 euro al 10eLotto. La fortuna si è fatta sentire ogni cinque minuti, portando un sorriso tra i clienti del locale. La ricevitoria, nota nel paese, è stata teatro di questa importante vincita, che ha suscitato entusiasmo tra gli avventori.

Tempo di lettura: < 1 minuto San Giorgio del Sannio sorride alla fortuna. Presso la Tabaccheria Zampelli, storica ricevitoria del paese, è stata registrata una vincita di 100.000 euro grazie al gioco del 10eLotto ogni 5 minuti. Il fortunato giocatore – o la fortunata – ha centrato 9 numeri su 10, attivando le opzioni Oro e Doppio Oro, realizzando così una vincita importante che ha subito fatto il giro del paese. La Tabaccheria Zampelli non è nuova a episodi di grande fortuna. Solo due anni fa, infatti, presso la stessa ricevitoria era stato registrato un premio della Lotteria Italia, confermando la fama di punto gioco particolarmente fortunato per la comunità locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

